В Украине все популярнее становится социальная сеть Clubhouse. Здесь есть возможность обсудить любую тему с экспертом. Также здесь уже говорят и о путешествиях.

Журналисты сделали подборку аккаунтов, на которых стоит подписаться, если хотите узнать больше о путешествиях.

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Что такое Clubhouse и как к нему присоединиться

Clubhouse – это новая социальная сеть, которую создали бывшие сотрудники Google Пол Дэвисон и Роган Сет. Здесь зарегистрированные пользователи могут обмениваться только аудио в режиме реального времени. Распространять фото и видео – возможности нет.

Сеть вышла на рынок еще в 2020 году и стала популярной благодаря Илону Маску.

"Буду в Clubhouse в 10 вечера по Лос-Анджелос", – написал Маск в твиттере.

On Clubhouse tonight at 10pm LA time — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021

После этого за несколько дней количество пользователей Clubhouse выросла почти на миллион. В ток-шоу, которое организует сама соцсеть The Good Time Маск рассказал о миссии на Марс и стартап Neurolink.

Присоединяться сейчас могут только пользователи IOS. Однако появилось сообщение, что создатели голосовой соцсети уже занялись разработкой Android-версии сервиса.

Участник создает публичные "комнаты", в которых может говорить сам или кого-то пригласить. Также есть возможность участвовать в обсуждении – для этого надо только поднять виртуальную руку.

Обсуждение путешествий в Clubhouse Украиноязычных комнат о туризме в сети пока нет. Однако надежда на них, потому что известные путешественники постепенно приобщаются к Clubhouse. Уже зарегистрировались: Маша Себова;

Орест Зуб;

Ксения Марченко;

Константин Симоненко. Тематические "комнаты" о путешествия можно найти по запросу "travel" (путешествия), "traveler" (путешественник), "travel club" (клуб путешественников). Solo travel Будет полезной для тех, кто планирует соло-путешествие. Можно слушать или делиться собственными лайфхак одиноких странствий.

Создал "комнату" Питер Макґрав – ведущий подкаста "Solo.The Single Person's Guide to a remarkable life" (Одинокий. Путеводитель с одинокого замечательной жизни).

Worldshoolers

Здесь обсуждают путешествия родителей с детьми – как они влияют на развитие ребенка. Кроме того, основатели говорят о визах и возможностях для работы за рубежом.

Luxury travel house

В этой "комнате" обсуждают премиум путешествия. Можно узнать о гостиницах и курортах люкс сегмента, виллах, частных островах и перелетах. Кроме того, участники обсуждают эксклюзивные направления путешествий на яхтах.

Обсуждение происходят во вторник в 1 pm EST (20:00 по украинскому времени) и в среду в 5 pm EST (полночь по украинскому времени).

World Travelers

Основательница "комнаты" Рейчел Вайнштейн стремится познакомить активных путешественников. Она надеется, что так люди из разных стран смогут рассказывать о своей культуре и подружиться.

In town 4 the weekend

Главная цель - чтобы путешественники могли познакомиться с местными жителями из разных уголков мира. Именно так, по мнению учредителей, можно увидеть небанальные места, увидеть истинную сущность места, которое вы выбрали для путешествия. Сообщество @ IT4TW можно найти и в инстаграми и фейсбуке.