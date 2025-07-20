Тбілісі в Грузії – це бюджетний і також прекрасний напрямок з великою кількістю цікавих місць, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Куди поїхати на відпочинок у Європі?

Згідно з дослідженням компанії Bounce, яка займається зберіганням багажу, Тбілісі є найдешевшим напрямком у Європі.

У дослідженні було проаналізовано середні витрати на готелі, харчування, напої та транспорт, а також кількість безкоштовних атракцій, доступних для відвідування у 70 найбільших містах Європи, щоб виявити найдоступніші з них цього року.

Проживання в готелі на вихідні в Тбілісі коштує всього 160 євро. Окрім дешевих напоїв та проживання, у Тбілісі є безліч безкоштовних визначних пам'яток, серед яких Собор Святої Трійці та Міст Миру.



Тбілісі / Фото Pexels

Це приголомшливо недооцінене місто в Грузії може багато чого запропонувати.

Архітектура собору чудова, а також тут є прекрасні сади, які ідеально підходять для прогулянок на цілий день. Міст Миру – ще один витвір дивовижної архітектури, який перекинутий через річку. Вночі міст освітлюється тисячами світлодіодних ліхтарів, що мерехтять.

Після того, як ви нагуляєте апетит, досліджуючи місто, ви можете зупинитися, щоб пообідати або повечеряти. Харчування в Тбілісі також дуже доступне: обід з трьох страв на двох у ресторані середнього рівня коштує менше 38 євро.

Якщо ви будете в Грузії, то обов'язково спробуйте хачапурі та хінкалі.