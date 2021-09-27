Таїланд відкриє курортні регіони для повністю вакцинованих туристів

Влада Таїланду оголосила про відкриття своїх туристичних регіонів. З листопада країна прийматиме повністю вакцинованих туристів.

Як відомо, вакциновані туристи не будуть зобов'язані вирушати на карантин. Це стосуватиметься прибулих до Бангкоку та дев'яти інших регіонів, зокрема Чіангмай і Паттайю.

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Таке рішення було прийнято у зв'язку з відкриттям островів Пхукет і Самуї в рамках пілотних схем на початку року.

Послаблення заходів також пов'язано зі спробами збільшити кількість вакцинацій після дефіциту постачання.

Крім того, влада анонсувала скасування карантинних обмежень в провінціях, які в зараз перебувають під "максимальним контролем". Це дозволить знову відкрити бібліотеки, спортивні центри та кінотеатри.

Відкриття Таїланду: деталі

Загалом заплановано 4 етапи виведення країни з пандемії.

В жовтні розпочнеться повторне відкриття разом із нещодавно скоригованими принципами "універсальної профілактики" проти COVID-19. Тож Бангкок, Чіангмай, Чон Бурі, Фетчабурі та Прачуап Хірі Хан готуються до приїзду туристів, а локальні органи влади пришвидшують вакцинацію населення,

– сказав представник уряду Таїланду.

Останню фазу відкриття країни, яка дозволить туристам вільно відвідувати усі 43 провінції, планують провести у січні 2022 року.

Умови в'їзду до Таїланду

Всі без винятку особи, які планують прибути до Таїланду, мають попередньо отримати Сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry).

Після прибуття до Таїланду необхідно пройти власним коштом 14-денний карантин в одному з визначених тайським урядом готельних комплексах, окрім вакцинованих осіб, що прибувають за туристичними програмами "Phuket Sandbox" та "Samui Plus".

Таїланд визнає наступні вакцини:

AstraZeneca;

Sinovac (Coronavac);

Johnson's and Johnson's/Janssen;

Moderna;

Sinopharm;

Pfizer (COMIRNATY);

Covishield.