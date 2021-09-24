Нещеплені туристи мають піти на тиждень самоізоляції. Також необхідно буде пройти повторне тестування.

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Умови в'їзду в Аргентину

З 1 жовтня в Аргентину дозволили в’їзд іноземців із сусідніх країн без ізоляції у безпечних коридорах, затверджених органами охорони здоров’я. А з 1 листопада кордони відкриють для громадян з усього світу.

Для вільного перетину кордону необхідно мати сертифікат, який засвідчує повний курс вакцинації. Список визнаних вакцин наразі уточнюється. З моменту отримання курсу щеплень має пройти не менше 14 діб.

Невакциновані туристи повинні будуть здати ПЛР-тест, не раніше ніж за 72 години до прибуття або тест на антиген при в’їзді. Потім необхідно дотримуватись 7-денного карантину та пройти другий ПЛР-тест на 5-7 день.

Необхідним документом для перетину кордону є страхування та заповнена форма на сайті міграційної служби.

Міністр МОЗ Аргентини Карла Віззоті зазначила, що в країні послаблюють деякі обмеження. Зокрема, скасовується обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі.

Наразі захворюваність на COVID-19 поступово знижується. За останній тиждень в країні зареєстрували близько 1,7 тисячі випадків.