Таїланд відкриє для іноземних мандрівників 17 провінцій: відома дата
Джерело:Bangkok Post
Влада Таїланду повністю відкриє країну для вакцинованих туристів. Рішення набуде чинності з 1 листопада.
Для гостей будуть доступні Бангкок та інші 16 провінцій Таїланду. Повний перелік – читайте далі!
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Таїланд відкриє для іноземних мандрівників 17 провінцій
Вакциновані туристи, які прибуватимуть із країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не проходитимуть самоізоляцію.
Щодо невакцинованих осіб, то вони будуть зобов'язані пройти 14-денний карантин після в'їзду (стосується осіб, що прибувають через сухопутний кордон), або 10 днів для авіапасажирів.
З 1 листопада відкриються наступні провінції:
- Бангкок;
- Крабі;
- Чонбурі (місто Паттайя, райони Бангламунг, Сірача, Саттахип, Бангсарай і острів Січанг);
- Чіангмай (однойменне місто, райони Дойтао, Марім, Матангі);
- Трат (острів Чанг);
- Бурірам;
- Прачуапкхірікхан (Хуахін, район Нонгка);
- Пхангнга;
- Пхукет;
- Ранонг (острів Пхайям);
- Районг (острів Самет);
- Пхетчабурі (Ча-Ам);
- Лей (Чіангкхан);
- Самутпракан (тільки район аеропорту Суваннапхум);
- Сураттхані (острови Самуї, Пханган і Тао);
- Нонг-Кхай (райони Сангху, Січіангмай, Тхабо);
- Удонтхані (райони Бандунг, Кумпхавапі, Наюнг, Нонгхан, Прачаксінлапакхом).
Зазначається, що прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча розпорядився із 31 жовтня припинити комендантську годину в цих 17 провінціях, щоб підтримати відновлення відкриття країни для повністю вакцинованих іноземних туристів.
Однак розважальні заклади, зокрема паби, бари і караоке поки залишаться закритими – їх відкриють згодом.Зверніть увагу! МЗС Таїланду оголосило, що відкриє свої кордони з 1 листопада для туристів із 46 країн світу, однак Україна до цього списку не увійшла.
COVID-19 в Таїланді: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 23 жовтня 2021 року в Таїланді виявлено 1 831 389 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 18 625 летальних;
- Водночас 1 710 447 осіб побороли хворобу.