Таїланд спрощує умови в'їзду для іноземних туристів

Відтепер замість ПЛР-тесту, іноземні туристи, які мандрують до Таїланду, повинні здати експрес-тест на антиген. Крім цього, карантин для всіх, хто в'їжджає з-за кордону, буде скорочено з тижня до 5 днів.

Оновленні правила наберуть чинності вже із 16 грудня. Що потрібно врахувати, щоб потрапити до країни за спрощеними умовами – далі.

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Що відомо про спрощений в'їзд до Таїланду

Спрощення правил стосуватиметься туристів, які прибувають у країну за програмами Quarantine exemption та "Пісочниця".

Зараз всі туристи, які планують подорож до Таїланду, повинні забронювати номер в готелі із дозволеного списку SHA+. Кожен, хто прибуває в аеропорт, здає ПЛР-тест та відбуває 7-денну ізоляцію. Проте, як повідомляє місцева влада, з 16 грудня бронь готелю вже буде не потрібна. Туристи виїжджатимуть з аеропорту в готель – там проводитимуть експрес-тести на антиген.

При чому навіть після зміни правил, гості країни повинні бронювати спеціальний транспорт зі списку SHA+ для безпечного пересування від аеропорту до готелю.

Для пересування "проміжними" провінціями, слід забронювати транспорт зі списку SHA+ / Фото Pexels

Також для туристів, які в'їжджають за схемою "пісочниці", скорочується час ізоляції у дозволених урядом провінціях. Іноземцям доведеться пробути в Бангкозі, Пхукеті, Пангані та інших "проміжних" курортах не 7, а 5 днів. Після цього їм дозволяється подорожувати по всьому Таїланду.

Послаблення стали можливими після того, як стало зрозуміло, що частка заражених туристів серед тих, хто перебуває за схемою Test & Go, не перевищує 0,08%.

Умови в'їзду до Таїланду 2021

Перед прильотом у країну, туристи повинні отримати дозвіл у вигляді QR-коду через систему Thailand Pass. Для цього потрібно завантажити на ресурс:

копію першої сторінки закордонного паспорта,

сертифікат про вакцинацію,

поліс медичного страхування з покриттям витрат у сумі щонайменше 50 тисяч доларів.

Дітям до 18 років, що подорожують із вакцинованими батьками, прикріплювати сертифікат не потрібно.

Отриманий QR-код потрібно пред'явити в аеропорту Таїланду разом із негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до прибуття.

COVID-19 в Таїланді: актуальна інформація

За даними Worldometer, станом на 29 листопада, у Таїланді виявлено 2 111 566 випадків зараження коронавірусом;

З них – 20 732 летальних;

2 013 020 пацієнтів – видужали;

Повністю вакциновано 40 963 885 осіб.