Обновленные правила вступят в силу с 16 декабря. Что нужно учесть, чтобы попасть в страну по упрощенным условиям – дальше.

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Что известно об упрощенном въезде в Таиланд

Важно! Упрощение правил касается туристов, прибывающих в страну по программам Quarantine exemption и "Песочница".

Сейчас все туристы, планирующие путешествие в Таиланд, должны забронировать номер в отеле из разрешенного списка SHA+. Каждый прибывающий в аэропорт сдает ПЦР-тест и отбывает 7-дневную изоляцию. Однако, как сообщают местные власти, с 16 декабря бронь гостиницы уже будет не нужна. Туристы начнут выезжать из аэропорта в гостиницу – там будут проводить экспресс-тесты на антиген.

Причем даже после смены правил, гости страны должны бронировать специальный транспорт из списка SHA+ для безопасного передвижения от аэропорта в гостиницу.

Для передвижения "промежуточными" провинциями следует забронировать транспорт из списка SHA+ / Фото Pexels

Также для туристов, въезжающих по схеме песочницы, сокращается время изоляции в разрешенных правительством провинциях. Иностранцам придется пробыть в Бангкозе, Пхукете, Пангане и других "промежуточных" курортах не 7, а 5 дней. После этого им разрешается путешествовать по всему Таиланду.

Ослабления стали возможны после того, как стало понятно, что доля зараженных туристов среди находящихся по схеме Test & Go не превышает 0,08%.

Условия въезда в Таиланд 2021

Перед прилетом в страну, туристы должны получить разрешение в виде QR-кода через систему Thailand Pass. Для этого нужно загрузить на ресурс:

копию первой страницы загранпаспорта,

сертификат о вакцинации,

полис медицинского страхования с покрытием расходов на сумму не менее 50 тысяч долларов.

Детям до 18 лет, путешествующим с вакцинированными родителями, прикреплять сертификат не нужно.

Полученный QR-код нужно предъявить в Таиландском аэропорту вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.

Напомним, границы Таиланда открылись для туристов из 46 стран мира с 1 ноября 2021 года. Украина в этот список не вошла.

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