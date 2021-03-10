Самоізоляція на яхті: одна з курортних країн дозволила туристам проводити карантин у морі

Туристи можуть проводити обов'язкову самоізоляцію на борту яхт у відкритому морі. Таку цікаву пропозицію висунув Таїланд.

Уряд країни сподівається, що нова ініціатива принесе близько 58 мільйонів доларів доходу від яхт-туризму. У січні Таїланд вже пропонував подібну схему – карантин на полі для гольфу.

Читайте також Сейшельські острови відкривають для туристів: які будуть вимоги

Мандрівники, які пред'являть негативний ПЛР-тест, зможуть проводити час карантину на борту яхти або невеликого круїзного лайнера на Пхукеті. Влада очікує, що в цій ініціативі візьмуть участь близько 100 яхт.

Як проходитиме самоізоляція у морі?

Людина носитиме спеціальний браслет, який контролюватиме життєво важливі показники, включно з температурою й артеріальним тиском. Також він відстежуватиме місце розташування власника за допомогою GPS.

Уряд країни зауважив, що пристрій може передавати інформацію про свого носія навіть у морі в радіусі 10 кілометрів.

Крім того, минулого тижня міністр туризму Таїланду заявив, що запропонує іноземцям план проведення карантину в популярних туристичних районах, в тому числі на пляжних курортах.

За даними Worldometer , станом на 9 березня 2021 року у Таїланді виявлено 26 501 випадок зараження коронавірусом, з них 85 летальний.

Раніше повідомлялося, що Таїланд прийняв рішення про скорочення періоду карантину для туристів, які зробили щеплення від коронавірусу. З квітня прибулі в країну зобов'язані перебувати на самоізоляції не 14, а 7 днів.

Відзначимо, угорська сім'я з батьків і двох доньок влітку 2020 року вирішила втекти від пандемії у навколосвітнє плавання на 15-метровій яхті під назвою "Teatime".