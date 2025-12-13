Про вас пліткують, а ви навіть і не здогадуєтесь: таємні коди бортпровідників і їхні значення

Чи могли ви уявити, що у бортпровідників є власна система зашифрованих кодів, якими вони користуються під час роботи? Ба більше, іноді ці коди навіть стосуються пасажирів.

Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Не робіть цього в літаку, щоб не дратувати інших: стюардеса назвала поширену помилку туристів

Стюардеса розказала про секретні коди, якими іноді позначають пасажирів: для чого вони потрібні?

Бортпровідники під час рейсів часто використовують спеціальні коди: як службові, так і внутрішні, створені для швидкої комунікації між собою, щоб пасажири не здогадувалися, про що саме йдеться. Стюардеса, яка ділиться закулісними деталями роботи в соцмережах, розкрила один із таких кодів – ABPP, яким іноді позначають пасажирів. За її словами, цей код використовується для того, щоб екіпаж міг непомітно обговорити певні деталі, пов'язані з людьми на борту.

Таємні коди бортпровідників: що вони означають / фото Canva

Крім цього коду, авіапрацівники мають чимало інших "прізвиськ" і скорочень, які допомагають швидко передати інформацію про поведінку пасажирів, їхні потреби або потенційні проблеми. Це частина внутрішньої комунікації, яка дозволяє екіпажу ефективно працювати навіть у стресових умовах та залишатися ввічливими з усіма на борту.

Такі коди не є частиною офіційної документації авіакомпаній – це радше професійний сленг, який формується роками роботи. Проте знання цих "секретних" позначок дає цікаве уявлення про те, як працює бортовий персонал і на що саме вони звертають увагу під час посадки та польоту.

Дивіться також Запізнитесь на літак: через ці речі вас гарантовано затримають на контролі аеропорту

На сайті 9Travel ми знайшли ще деякі пояснення щодо кодів, що використовують бортпровідники.

"Русалка"

У бортпровідників слово "русалка" означає пасажира, який спеціально займає порожні місця поруч із собою, розкладаючи речі так, щоб інші не сідали в цей ряд. Це доволі типова поведінка, кажуть експерти.

Код 300 / "Ангел"

Так екіпаж позначає ситуацію, коли пасажир помер під час рейсу. За правилами тіло мають перемістити на більш віддалене сидіння, але не завжди це можливо. Відомий випадок, коли двоє людей були змушені кілька годин сидіти поруч із тілом під час 15-годинного перельоту.

"Фокстрот Оскар"

Це ввічливий фонетичний варіант грубого "відійди", яким іноді користується персонал. Одна стюардеса згадувала випадок, коли пасажир попросив у неї напій просто під час надання невідкладної медичної допомоги. Вона не назвала точних слів, але натякнула, що використала саме цей код.

Що ще цікавого розказали бортпровідники?