Священна гора Японії вкрилася снігом на місяць раніше: чарівне відео

В Японії вершину вулкану Фудзіяма вкрив сніг. Цьогоріч він випав на місяць раніше, ніж зазвичай. Аерозйомка фіксує припорошений симетричний конус гори, але базальтовий камінь залишається чистим.

Органи місцевого самоврядування отримали повідомлення про сніг ще 6 вересня. Але через хмари не змогли вести подальші спостереження.

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Сніг на Фудзіямі

Фудзіяма – діючий, хоча й слабоактивний вулкан в Японії. Він має висоту 3 776 метрів. Зазвичай його вершина вкривається снігом на початку жовтня.

Співробітник місцевого метеорологічного бюро Кофу помітив злегка закритий білий верх рано вранці 7 вересня. Це на 25 днів раніше, ніж зазвичай. Для порівняння, минулого року сніг на вершині випав 28 вересня.

Засніжена вершина японського вулкана: відео

Вершина Фудзіями має майже ідеальні конічні обриси, через що її вважають священною. Крім туристичної привабливості, він виступає об'єктом релігійного паломництва буддистського і синтоїстського культів.