Органи місцевого самоврядування отримали повідомлення про сніг ще 6 вересня. Але через хмари не змогли вести подальші спостереження.

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Сніг на Фудзіямі

Фудзіяма – діючий, хоча й слабоактивний вулкан в Японії. Він має висоту 3 776 метрів. Зазвичай його вершина вкривається снігом на початку жовтня.

Співробітник місцевого метеорологічного бюро Кофу помітив злегка закритий білий верх рано вранці 7 вересня. Це на 25 днів раніше, ніж зазвичай. Для порівняння, минулого року сніг на вершині випав 28 вересня.

Засніжена вершина японського вулкана: відео

Цікаво знати! Вершина Фудзіями має майже ідеальні конічні обриси, через що її вважають священною. Крім туристичної привабливості, він виступає об'єктом релігійного паломництва буддистського і синтоїстського культів.