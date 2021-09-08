Органи місцевого самоврядування отримали повідомлення про сніг ще 6 вересня. Але через хмари не змогли вести подальші спостереження.
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Сніг на Фудзіямі
Фудзіяма – діючий, хоча й слабоактивний вулкан в Японії. Він має висоту 3 776 метрів. Зазвичай його вершина вкривається снігом на початку жовтня.
Співробітник місцевого метеорологічного бюро Кофу помітив злегка закритий білий верх рано вранці 7 вересня. Це на 25 днів раніше, ніж зазвичай. Для порівняння, минулого року сніг на вершині випав 28 вересня.
Засніжена вершина японського вулкана: відео