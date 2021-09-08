Органы местного самоуправления получили сообщение о снеге еще 6 сентября. Но через облака не смогли вести дальнейшие наблюдения.
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Снег на Фудзияме
Фудзияма – действующий, хотя и слабоактивных вулкан в Японии. Он имеет высоту 3 776 метров. Обычно его вершина покрывается снегом в начале октября.
Сотрудник местного метеорологического бюро Кофу заметил слегка закрыт белый верх рано утром 7 сентября. Это на 25 дней раньше, чем обычно. Для сравнения, в прошлом году снег на вершине выпал 28 сентября.
Заснеженная вершина японского вулкана: видео