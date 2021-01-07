Український паспорт зайняв 30 місце у світовому рейтингу за рівнем мобільності.

Це міжнародний рейтинг Global Passport Power Rank 2021. Він складається з країн, громадяни яких можуть в’їжджати до інших держав без віз або отримувати візи відразу ж після перетину кордонів.

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Українці можуть подорожувати до 46 країн без віз, але вони необхідні для відвідування 111 держав. Тому країна посідає 30 місце.

Найбільш мобільний паспорт у Німеччині. Країна має безвізовий доступ до 99 країн світу, а візи потрібні у 64 країнах.

Друге місце займають – Швеція, Фінляндія та Іспанія. Їх громадяни яких мають безвізовий доступ у 99, 98 та 97 країн відповідно, а візи їм необхідно у 65 країн світу.

На третьому місці – Данія, Норвегія, Швейцарія та Нова Зеландія. Громадяни цих країн вільно подорожують до 98, 95, 93 та 88 країн відповідно, а візи їм потрібні у 66 держав.

Два останні місця займають Афганістан та Ірак. Їх громадяни можуть без віз подорожувати у 3 та 4 країни відповідно. А необхідно отримувати візу у 168 країн.