Украинский паспорт занял 30 место в мировом рейтинге по уровню мобильности.

Это международный рейтинг Global Passport Power Rank 2021. Он состоит из стран, граждане которых могут въезжать в другие государства без виз или получать визы сразу же после пересечения границ.

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Украинцы могут путешествовать в 46 стран без виз, но они необходимы для посещения 111 государств. Поэтому страна занимает 30 место.

Наиболее мобильный паспорт в Германии. Страна имеет безвизовый доступ к 99 стран мира, а визы нужны в 64 странах.

Второе место занимают – Швеция, Финляндия и Испания. Их граждане имеют безвизовый доступ в 99, 98 и 97 стран соответственно, а визы им необходимо в 65 стран мира.

На третьем месте – Дания, Норвегия, Швейцария и Новая Зеландия. Граждане этих стран свободно путешествуют в 98, 95, 93 и 88 стран соответственно, а визы им нужны в 66 государств.

Два последних места занимают Афганистан и Ирак. Их граждане могут без виз путешествовать в 3 и 4 страны соответственно. А необходимо получать визу в 168 странах.