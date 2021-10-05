Власники українського паспорта мають змогу подорожувати без візи або з візою після прибуття в 136 країн світу. Про це свідчать опубліковані 5 жовтня дані Індексу паспортів від консалтингової компанії Henley & Partners.

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Світовий рейтинг паспортів

Як відомо, Україна опустилася в рейтингу не у зв'язку з карантинними обмеженнями, а через введення візи після прибуття з Кенією.

У першу п'ятірку увійшли паспорти наступних країн:

Японія і Сінгапур – 192 країни; Німеччина і Південна Корея – 190 країн; Фінляндія, Іспанія, Італія та Люксембург – 189 країн; Австрія і Данія – 188 країн; Франція, Ірландія, Португалія, Швеція і Нідерланди – 187 країн;

За словами авторів дослідження, кордони, які були закриті впродовж останніх 18 місяців, призвели до найбільшого розриву в можливостях подорожувати за 16-річну історію рейтингу.

На практиці країни "глобальної Півночі" ввели в дію найсуворіші обмеження на в'їзд, пов'язані з COVID-19. Водночас багато країн з нижчими показниками навпаки відкрили свої кордони без взаємності з боку країн з сильнішими паспортами,

– йдеться у звіті за результатами дослідження.

Зазначається, що саме це створило розрив у можливостях для подорожей навіть для повністю вакцинованих туристів з країн нижньої частини індексу.







Індекс паспортів Henley & Partners на четвертий квартал 2021 року / Фото: henleyglobal.com

Що відомо про Індекс паспортів?

Індекс паспортів Henley & Partners аналізує візові правила 227 країн і територій світу і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду.

Рейтинг виходить понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association, IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Індекс публікується щоквартально. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, в які її громадяни можуть в'їжджати без візи.