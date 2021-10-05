Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 136 стран мира. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 октября данные Индекса паспортов от консалтинговой компании Henley & Partners.

Читайте также Сколько иностранных туристов посетило Украину летом 2021: данные ГПСУ

Мировой рейтинг паспортов

Как известно, Украина опустилась в рейтинге не в связи с карантинными ограничениями, а из-за введения визы по прибытии с Кенией.

В первую пятерку вошли паспорта следующих стран:

Япония и Сингапур – 192 страны; Германия и Южная Корея – 190 стран; Финляндия, Испания, Италия и Люксембург – 189 стран; Австрия и Денмарк – 188 стран; Франция, Ирландия, Португалия, Швеция и Нидерланды – 187 стран;

По словам авторов исследования, границы, которые были закрыты в течение последних 18 месяцев, привели к самому большему разрыву в возможностях путешествовать за 16-летнюю историю рейтинга.

На практике страны "глобального Севера" ввели в действие строгие ограничения на въезд, связанные с COVID-19. В то же время многие страны с более низкими показателями наоборот открыли свои границы без взаимности со стороны стран с более сильными паспортами,

– говорится в отчете по результатам исследования.

Отмечается, что именно это создало разрыв в возможностях для путешествий даже для полностью вакцинированных туристов из стран нижней части индекса.







Индекс паспортов Henley & Partners на четвертый квартал 2021 года / Фото: henleyglobal.com

Что известно об Индексе паспортов?

Индекс паспортов Henley & Partners анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Рейтинг выходит более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.

Индекс публикуется ежеквартально. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.