Видобуток золота і як живуть нащадки королів: Дмитро Комаров продовжує мандрувати Пакистаном

У новій серії "Світу навиворіт. Пакистан" Дмитро Комаров вирушив у місця, які прославилися "золотими ріками". Знайшовши тут золотий самородок – можна розбагатіти за один день.

Команда "Світ навиворіт" продовжує цикл програм з пакистанського гірського регіону Гілгіт-Балтистан. У новій серії тревел-шоу показали місця, які називають "золотою землею".

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Ще в давнину торговці, які проходили тут Шовковим шляхом, говорили, що золото буквально лежить на берегах річок. Сьогодні цю особливу цінність регіону використовують групи кочівників, які вже багато поколінь живуть коштом видобутку золота.

Дмитро Комаров вирішив перевірити, скільки золота можна дійсно знайти в гірських річках. Разом із золотошукачами ведучий вирушив випробовувати власну вдачу.



Дмитро Комаров вирушив шукати золото / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Пакистанські золотошукачі – це невелика група кочівників, які в передгір'ї Кашміру пересуваються від одного родовища до іншого. На один день мандрівник став повноцінним членом їхньої команди й показав, де і як добувають найбажаніший метал у світі древніми методами, вручну, абсолютно без участі техніки.



"Світ навиворіт. Пакистан" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Робота дійсно важка. Уявіть, у вас немає дому, ви живете в наметах, миєте берег річки, заробляєте так гроші. А коли родовище бідніє – просто шукаєте іншу точку, переміщаєте наметове містечко далі за течією і продовжуєте промивати пісок і камені кожен день, десятиліттями, – розповідає Дмитро про золотошукачів.

Вони повідали ведучому про невідомі магічні властивості золота. А також допомогли наблизитися до головної мети – знайти найсильнішого шамана і запитати в нього про майбутнє.

Також Комаров познайомився з прямим нащадком королівської сім'ї, яка розбагатіла шляхом видобутку золота. Принц поділився як сьогодні живе сім'я королів, що у них залишилося від колишньої розкоші, і секретом продовження життя.

Детальніше дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров вирушив на пошуки витоків створення світу слідами найдавніших історій людства і показав місця, які описані в Біблії й Корані. Команда була змушена поїхати у найнебезпечнішу провінцію Пакистану – Белуджистан, туди, де за легендою, зустрілися Адам і Єва.