Стюардеса детально розповіла, які чотири місця на борту літака вибирати найкраще

Популярна стюардеса розповіла, як вибрати найкращі місця на борту літака.

Дівчина записала відеоінструкцію для користувачів мережі.

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Сандра заявила, що найкомфортнішими в салоні економ-класу є чотири крісла: С, D, А та G на 49 ряду.

Вона уточнила, що місця біля ілюмінатора не підходять тим, хто відчуває незручності через контакт з іншими пасажирами. Місця в середньому ряду не зручні з огляду на тісноту і сусідства пасажирів по обидві сторони.

Стюардеса нагадала, про те, що на останніх рядах – 41-му і 57-му, не опускаються спинки крісел, а на 30-му і 44-му – неможливо розмістити ручну поклажу через розташування поблизу аварійних виходів. Ряди з 44-го по 48-й можуть доставити дискомфорт, оскільки поблизу знаходяться туалетні кімнати.



Як вибрати найкращі місця в літаку / скріншот із TikTok Сандри

Нагадаємо, раніше американська бортпровідниця Кет Камалані розвіяла міфи про свої обов'язки на борту. Стюардеси не повинні допомагати пасажирам закидати ручну поклажу на багажну полицю.

Інша стюардеса розповіла про ризики застосування антисептичних засобів перед оглядом співробітниками служб безпеки в аеропорту.