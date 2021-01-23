Зробити двигун тихіше: стюардеса розповіла про дивні прохання пасажирів

Українська стюардеса Таїсія у соціальних мережах розповідає про свої робочі будні – показує реальність професії.

Вона поділилася з підписниками у тіктоці дивними прохання і питаннями пасажирів на борту літака.

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Дівчина розповіла, що одного разу її попросили зробити двигуни повітряного судна тихіше, оскільки їх шум заважав пасажиру читати книгу.

Крім того, в рубрику незвичайних прохань дівчина віднесла і благання пасажирів зняти на камеру кабіну пілота.

А можна я вам дам свій телефон, ви підете в кабіну пілотів і все там сфотографуєте? Я за вами ходити не буду!

– згадала бортпровідниця про одного з мандрівників.

Також колись, коли туристам ставало нудно в польоті, то просили її заспівати пісню.