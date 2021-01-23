Украинская стюардесса Таисия в социальных сетях рассказывает о своих рабочих буднях – показывает реальность профессии.

Она поделилась с подписчиков в тиктоке странными просьбами и вопросы пассажиров на борту самолета.

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Девушка рассказала, что однажды ее попросили сделать двигатели воздушного судна тише, поскольку их шум мешал пассажиру читать книгу.

Кроме того, в рубрику необычных просьб девушка отнесла и мольбы пассажиров снять на камеру кабину пилота.

А можно я вам дам свой телефон, вы пойдете в кабину пилотов и все там сфотографируете? Я за вами ходить не буду!

– вспомнила бортпроводница об одном из путешественников.

Также прежде, когда туристам становилось скучно в полете, то просили ее спеть песню.

Недавно стюардесса рассказала, что нужно соблюдать правила и какое слово лучше не произносить на борту самолета.