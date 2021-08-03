Її поради прості та відомі кожному з нас. Але переважно відпочивальники ігнорують їхнє виконання.

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3 правила від стюардеси

В першу чергу, працівниця авіакомпанії радить завертати пульт від телевізора у прозорий пакет. Оскільки цей предмет є одним з найчастіше вживаних в номері.

Так багато людей брали пульт в руки, а ви не маєте ні найменшого поняття, дезінфікували чи його після всіх туристів,

– вважає стюардеса.

Другим важливим правилом є не пити з посуду, який є в номері. Оскільки не відомо чи ретельно випили склянки після інших постояльців. Тож Кет порадила використовувати лише той посуд, який запечатано в захисну плівку.

І третій лайфхак від стюардеси полягає в тому, щоб зекономити на сніданках. Через те, що часом харчування не входить у вартість номера, можна нагріти воду у кавоварці або попросити чайник та приготувати собі зранку вівсянку.

Поради з прикладами: відео