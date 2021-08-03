Ее советы просты и известны каждому из нас. Но в основном отдыхающие игнорируют их выполнение.

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3 правила от стюардессы

В первую очередь, сотрудница авиакомпании советует заворачивать пульт от телевизора в прозрачный пакет. Поскольку этот предмет является одним из наиболее часто применяемых в номере.

Так много людей брали пульт в руки, а вы не имеете ни малейшего понятия, дезинфицировали или его после всех туристов,

– считает стюардесса.

Вторым важным правилом является не пить из посуды, который есть в номере. Поскольку не известно тщательно выпили стакана после других постояльцев. Поэтому Кэт посоветовала использовать только ту посуду, который запечатан в защитную пленку.

И третий лайфхак от стюардессы заключается в том, чтобы сэкономить на завтраках. Так как время питания не входит в стоимость номера, можно нагреть воду в кофеварке или попросить чайник и приготовить себе утром овсянку.

Советы с примерами: видео