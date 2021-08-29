Повисла в мініспідниці на багажній полиці: стюардеса підкорила мережу новим трюком – фото

29 серпня 2021 , 11:38
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Джерело:

інстаграм @cabincrewonline

Коли пасажири покидають борт, стюардеси розважаються по-різному. Хтось робить сальто в проході літака, закриває багажні полиці шпагатом або ж залазить в них.

Саме так вчинила бортпровідниця невідомої авіакомпанії – залізла в багажну полицю і звісила стрункі ноги донизу. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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На розміщених в мережі кадрах бортпровідниця, в сукні довжиною міні, спираючись коліном на пасажирське сидіння, по пояс залізла у багажну полицю. 

Вона одягнена в темно-сіру уніформу і червоні туфлі на високих підборах.


Користувачі мережі оцінили трюк бортпровідниці та залишили коментарі:

  • "Виглядаєте надзвичайно!";
  • "Які шикарні ноги";
  • "Відмінна фотографія і сексуальна стюардеса, що ще потрібно";
  • "Яка прекрасна жінка, просто мрія".

Нагадаємо, раніше стюардеса американських авіаліній показала акробатичний трюк: вона повисла вниз головою, зачепившись руками за край багажної полиці.

Крім того, взимку стюардеси теж влаштовували показ своїх здібностей. Про це є добірка, як бортпровідниці розважаються, коли їх ніхто не бачить.

Автор: Марта Касіянчук