Повисла в мініспідниці на багажній полиці: стюардеса підкорила мережу новим трюком – фото

Коли пасажири покидають борт, стюардеси розважаються по-різному. Хтось робить сальто в проході літака, закриває багажні полиці шпагатом або ж залазить в них.

Саме так вчинила бортпровідниця невідомої авіакомпанії – залізла в багажну полицю і звісила стрункі ноги донизу. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

Читайте також Де відпочити в серпні в Україні: 5 непопсових локацій, які подарують незабутні емоції

На розміщених в мережі кадрах бортпровідниця, в сукні довжиною міні, спираючись коліном на пасажирське сидіння, по пояс залізла у багажну полицю.

Вона одягнена в темно-сіру уніформу і червоні туфлі на високих підборах.



Користувачі мережі оцінили трюк бортпровідниці та залишили коментарі:

"Виглядаєте надзвичайно!";

"Які шикарні ноги";

"Відмінна фотографія і сексуальна стюардеса, що ще потрібно";

"Яка прекрасна жінка, просто мрія".

Нагадаємо, раніше стюардеса американських авіаліній показала акробатичний трюк: вона повисла вниз головою, зачепившись руками за край багажної полиці.

Крім того, взимку стюардеси теж влаштовували показ своїх здібностей. Про це є добірка, як бортпровідниці розважаються, коли їх ніхто не бачить.