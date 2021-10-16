Стюардеса в мініспідниці задерла стрункі ноги в кабіні пілотів й вразила мережу
Джерело:інстаграм @cabin_crew_beauties
Стюардеса однієї з канадських авіакомпаній сфотографувалася в незвичайній позі у кабіні пілотів. Знімок швидко підкорив мережу.
Сфотографуватися, коли всі пасажири покинули борт літака, вирішила дівчина під ніком @fitfab.flygirl. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.
Читайте також Залізла в багажну полицю в мініспідниці, щоб попозувати для фото: стюардеса здивувала мережу
На розміщеному в мережі кадрі, стюардеса сидить в незвичайній позі, закинувши ноги на штурвал.
Вона одягнена в уніформу з сірої жилетки й мініспідниці, прозорі колготки та чорні туфлі на низькому каблуку.
Стюардеса в мініспідниці задерла стрункі ноги в кабіні пілотів / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Користувачі мережі по-різному оцінили світлину та залишили коментарі:
- "Заради такого я хотів би стати пілотом";
- "Чудові ноги!";
- "Дуже красива";
- "Неповага до штурвала".
Стюардеси сфотографувалися в кабіні пілотів: подібні фото
Це не єдиний знімок зі стюардесою в такій позі, які публікують різні аккаунти про дозвілля членів екіпажу.
Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Зауважимо, раніше ця сама бортпровідниця виконала акробатичний трюк на борту літака – залізла на багажну полицю, задерши одну ногу вгору.