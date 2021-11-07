Стюардеса в мініспідниці сфотографувалася на борту літака в незвичайній позі й вразила мережу

Стюардеса однієї з авіаліній вирішила сфотографувалася на борту літака в незвичайній позі. Знімок швидко підкорив мережу.

Зробити фото вирішила дівчина під ніком @go_begum_go. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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Стюардеса зробила фото на борту літака в незвичайній позі

На розміщених кадрах бортпровідниця сидить на візку для роздачі їжі, що стоїть між рядами крісел, й мило усміхається.

Дівчина одягнена в класичну уніформу з темно-синього піджака, сорочки, мініспідниці та чорних туфель на шпильці.

З аксесуарів – золотий ланцюг і біло-оранжева хустка на шиї, срібні сережки.



Стюардеса сфотографувалася у незвичайній позі / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Користувачі мережі по-різному оцінили світлину та залишили коментарі:

"Чудова посмішка та чудові ніжки!";

"Дуже гарно!";

"Надто красива!";

"Вау";

"Я цілую твої туфлі!".