Student Club: Qatar Airways ввела програму лояльності для студентів з бонусами та розіграшами

Джерело:avianews.com
Авіакомпанія Qatar Airways ввела програму лояльності для студентів Student Club з 68 країн світу. Вона надає переваги студентам, які літають.
Програма дозволяє учасникам отримувати знижки на перельоти й додаткові бонуси. А ті, хто зареєструються в березні, візьмуть участь у розіграші двох авіаквитків з Києва.
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Учасниками Student Club можуть стати студенти коледжів і університетів віком від 18 до 30 років. Перед реєстрацією попередньо необхідно бути членом програми лояльності Qatar Airways Privilege Club. Ті, хто під час реєстрації в березні 2021 року вкажуть промо-код QRWIN2021, візьмуть участь у розіграші двох авіаквитків з Києва.