Авіакомпанія Qatar Airways ввела програму лояльності для студентів Student Club з 68 країн світу. Вона надає переваги студентам, які літають.

Програма дозволяє учасникам отримувати знижки на перельоти й додаткові бонуси. А ті, хто зареєструються в березні, візьмуть участь у розіграші двох авіаквитків з Києва.

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Після реєстрації студенти зможуть отримати:

спеціальні тарифи на авіаквитки (перше бронювання зі знижкою 10%, друге – 15%, а третє – 20%)

можливість безкоштовно перевозити на 10 кілограмів багажу більше або одну додаткову валізу

безкоштовний швидкісний інтернет Super Wi-Fi під час польоту

милі за виконані перельоти, які можна витрачати на оформлення нових квитків або послуг

один раз міняти дату вильоту без оплати штрафних санкцій

підвищення на один рівень участі в програмі лояльності Privilege Club як подарунок після випуску з університету

Хто може взяти участь в програмі Student Club?

Учасниками Student Club можуть стати студенти коледжів і університетів віком від 18 до 30 років. Перед реєстрацією попередньо необхідно бути членом програми лояльності Qatar Airways Privilege Club. Ті, хто під час реєстрації в березні 2021 року вкажуть промо-код QRWIN2021, візьмуть участь у розіграші двох авіаквитків з Києва.