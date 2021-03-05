Авиакомпания Qatar Airways ввела программу лояльности для студентов Student Club из 68 стран мира. Она дает преимущества студентам, которые летают.

Программа позволяет участникам получать скидки на перелеты и дополнительные бонусы. А те, кто зарегистрируются в марте, примут участие в розыгрыше двух авиабилетов из Киева.

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После регистрации студенты смогут получить:

специальные тарифы на авиабилеты (первое бронирование со скидкой 10%, второе – 15%, а третье – 20%)

возможность бесплатно перевозить на 10 килограммов багажа больше или один дополнительный чемодан

бесплатный скоростной интернет Super Wi-Fi во время полета

мили за выполненные перелеты, которые можно тратить на оформление новых билетов или услуг

один раз менять дату вылета без оплаты штрафных санкций

повышение на один уровень участия в программе лояльности Privilege Club в качестве подарка после выпуска из университета

Кто может принять участие в программе Student Club?

Участниками Student Club могут стать студенты колледжей и университетов в возрасте от 18 до 30 лет. Перед регистрацией предварительно необходимо быть членом программы лояльности Qatar Airways Privilege Club. Те, кто во время регистрации в марте 2021 года укажут промо-код QRWIN2021, примут участие в розыгрыше двух авиабилетов из Киева.