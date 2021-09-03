Чи стосуватимуться туристів нові карантинні обмеження в Туреччині: офіційні дані
У Туреччині запроваджують нові правила щодо відвідувань громадських місць та користування транспортом серед невакцинованих громадян. Обмеження почнуть діяти з 6 вересня, але туристів вони не стосуються.
Як зазначили в одному з відомств Посольства, нововведення вплинуть лише на життя громадян, які не щепилися. Тож відпочинок у Туреччині не буде складатися з вервечки ПЛР-тестувань.
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Нові правила у Туреччині
Вже в понеділок, 6 вересня, в Туреччині почнуть діяти нові правила. Громадяни мають показувати негативний результат ПЛР-тесту при відвідуванні громадських місць, користуванні громадським транспортом тощо.
Звертаємо вашу увагу, що дія цих обмежень НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ на іноземних громадян,
– мовиться в повідомленні.
Правила в'їзду до Туреччини для українців
Для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:
- COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
- Довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Від цих зобов’язань звільняються діти до 6 років та транзитні пасажири.Зверніть увагу! Для в’їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба роздрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.