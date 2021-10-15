Однак, щоб взяти на прокат велосипед, потрібно мати дійсний міський проїзний. Про таке рішення, у рамках пілотного проєкту, заявила мерія Праги.

Зверніть увагу В Італії знову продають будинки за 1 євро: що потрібно знати про розпродаж

Мерія Праги запропонувала цей проєкт, щоб спонукати людей рідше користуватися особистими автомобілями. У такий спосіб велосипеди в місті хочуть зробити новим видом громадського транспорту.

Зв'язок велосипедів з квитком на громадський транспорт працює у багатьох закордонних містах, тому я не бачу причин, чому ми не можемо запропонувати цей бонус Litačka для жителів Праги,

– сказав мер Праги Зденек Гржиб.

Він додав, що велосипеди є корисним доповненням до транспортної системи міста, особливо для подорожей на середні та короткі відстані.

Влада Праги ще не підтвердила дату завершення пілотного проєкту, але каже, що завчасно попередить громадськість.

Як орендувати безкоштовний велосипед у Празі

Власники транспортного талона Litačka зможуть безкоштовно взяти на прокат велосипед.

Щоб орендувати транспорт, слід завантажити мобільний додаток одного з велосипедних операторів міста – Rekola чи Nextbike.

Брати велосипеди можна буде чотири рази на день. Щоправда, кожна безкоштовна поїздка повинна тривати не довше ніж 15 хвилин.

Цікаво! В Іспанії молоді даватимуть по 400 євро на культурне просвітництво.