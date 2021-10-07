Саме тому країни по-різному намагаються покращити стан культурного сектора. Наприклад, в Іспанії запустять програму "культурний бонус" для молоді.

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В Іспанії молоді даватимуть по 400 євро на просвітництво

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував програму "культурний бонус" для молоді. Тим, хто досягне 18-річного віку у 2022 році, видадуть по 400 євро на культурне просвітництво.

Це кошти на покупку книг, похід до театру, кіно, на танці чи концерти.

Ми хочемо простягнути руку допомоги індустрії культури. Це ще більше наближає молодь до культури нашої країни,

– заявив Санчес.

Міністр запевняє, що для культурного сектору, який постраждав від пандемії, ця ініціатива може стати значним вливанням грошей.

За даними Національного статистичного інституту, у 2004 році в Іспанії народилася 454 591 дитина, отже програма обійдеться приблизно у 200 мільйонів євро.

Деталі "культурного бонусу" обіцяють оголосити найближчими днями.