Именно поэтому страны по-разному пытаются улучшить состояние культурного сектора. Например, в Испании запустят программу "культурный бонус" для молодежи.

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В Испании молодые давать по 400 евро на просвещение

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал программу "культурный бонус" для молодежи. Тем, кто достигнет 18-летнего возраста в 2022 году, выдадут по 400 евро на культурное просвещение.

Это средства на покупку книг, поход в театр, кино, на танцы или концерты.

Мы хотим протянуть руку помощи индустрии культуры. Это еще больше приближает молодежь к культуре нашей страны,

– заявил Санчес.

Министр уверяет, что для культурного сектора, который пострадал от пандемии, эта инициатива может стать значительным вливанием денег.

По данным Национального статистического института, в 2004 году в Испании родился 454 591 ребенок, значит программа обойдется примерно в 200 миллионов евро.

Детали "культурного бонуса" обещают объявить в ближайшие дни.