Зі слів місцевої влади, зараз там живе близько 7 000 людей. Чимало жителів покинули місто ще у 2000-х. Умови купівлі житла – читайте далі!

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У Пратола-Пелінья розташовано приблизно 630 порожніх будівель, з них 250 планують продати за 1 євро.

Наша мета – змусити їх знову сяяти й повернути красу старого центру, навіть якщо це може зайняти деякий час,

– пояснюють ініціативу у мерії.

Деталі та фотографії будинків, які вважаються готовими до продажу, регулярно завантажуються на вебсайт комуни. Декілька вже придбали.

Для прискорення процедур продажу були введені нові правила, які заохочують покупців негайно переобладнати нове житло протягом максимум трьох років.

Будинки за 1 євро: які вони

Занедбані кам'яні будинки Пратоли-Пеліньї розкинулися в історичному районі Schiavonia.

Деякі помешкання у гарному стані, але більшість з них – просто руїни.

Усі вони відносно невеликі – близько 70 квадратних метрів на двох поверхах. Будинки з балконами, підвалами, сходами, двома окремими входами, а у великих навіть є горище і тераса.

Який вигляд мають ці будинки / Фото Paolo di Bacco



Напевне кожен мріяв би придбати будинок в місті, яке виходить на незайману долину, перетнуту потоками та оточену гірськолижними схилами та лісами – це про Пратола-Пельнію.

Там трекінгові маршрути проходять у пустелю національного парку Маджелла, поруч розташовані популярні гірськолижні курорти Роккаразо та Пескасеролі, а місто Пескара на узбережжі Адріатичного моря – неподалік.

Умови розпродажу

На відміну від інших міст, де працюють подібні проєкти, Пратола-Пелінья не вимагатиме від покупців внести депозит у розмірі до 5 000 євро, щоб гарантувати, що вони відремонтують свій новий будинок.

Натомість їм загрожує штраф у розмірі 10 000 євро, якщо протягом шести місяців вони не зареєструють детальний план реконструкції.

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Такі умови зумовлені попереднім невдалим досвідом.

В минулому були люди, зокрема кілька іноземців, які хапалися за дешевий зруйнований будинок, а потім, очевидно, зникали,

– скаржиться мер Антонелла Ді Ніно.

Для старих власників діють більш жорсткі правила – або вони погоджуються відремонтувати свій будинок, щоб уникнути небезпечного колапсу, або повинні передати майно місцевій владі.