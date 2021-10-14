По словам местных властей, сейчас там живет около 7 000 человек. Многие жители покинули город еще в 2000-х. Условия покупки жилья – читайте дальше!

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В Италии снова устроили распродажу недвижимости

В Пратола-Пелинья расположено примерно 630 пустых зданий, из них 250 планируют продать за 1 евро.

Наша цель – заставить их снова сиять и вернуть красоту старого центра, даже если это может занять некоторое время,

– объясняют инициативу в мэрии.

Детали и фотографии домов, которые считаются готовыми к продаже, регулярно загружаются на вебсайт коммуны. Несколько уже приобрели.

Для ускорения процедур продажи были введены новые правила, которые поощряют покупателей немедленно переоборудовать новое жилье в течение максимум трех лет.

Дома за 1 евро: какие они

Заброшенные каменные дома Пратола-Пелиньи раскинулись в историческом районе Schiavonia.

Некоторые помещения в хорошем состоянии, но большинство из них – просто руины.

Все они относительно невелики – около 70 квадратных метров на двух этажах. Дома с балконами, подвалами, лестницами, двумя отдельными входами, а в больших даже есть чердак и терраса.

Как выглядят эти дома / Фото Paolo di Bacco



Наверное каждый мечтал бы приобрести дом в городе, который выходит на девственную долину, пересечённую потоками и окруженную горнолыжными склонами и лесами – это о Пратола-Пельньи.

Там трекинговые маршруты проходят в пустыню национального парка Маджелла, рядом расположены популярные горнолыжные курорты Роккаразо и Пескасероли, а город Пескара на побережье Адриатического моря – неподалеку.

Условия распродажи

В отличие от других городов, где работают подобные проекты, Пратола-Пелинья не будет требовать от покупателей внести депозит в размере до 5 000 евро, чтобы гарантировать, что они отремонтируют свой новый дом.

Вместо этого им грозит штраф в размере 10 000 евро, если в течение шести месяцев они не зарегистрируют детальный план реконструкции.

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Такие условия обусловлены предыдущим неудачным опытом.

В прошлом были люди, в том числе несколько иностранцев, которые хватались за дешевый разрушенный дом, а затем, очевидно, исчезали,

– жалуется мэр Антонелла Ди Нино.

Для старых владельцев действуют более жесткие правила – или они соглашаются отремонтировать свой дом, чтобы избежать опасного коллапса, или должны передать имущество местной власти.