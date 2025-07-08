Водні гірки саморуйнуються, басейни осушені й зарослі бур’янами, а ворота щільно зачинені. Усі ці речі вказують на те, що парк розваг роками не відновлювали, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Чому величезний парк розваг ніхто не відвідує

До закриття Formosa Fun Coast приймав сотні тисяч людей щодня, однак 27 червня 2015 року сталася трагедія, що визначила його подальшу долю.

Тоді в парку організували "вечірку з кольоровим порошком". Персонал розпилював яскраві хмари над відвідувачами, і всі були в захваті.



Покинутий парк / Фото Dax Ward

Однак блиько 20:30 святкування перетворилося на жах. Раптовий спалах вогню охопив сцену та поширився землею. Натовп почав сильно панікувати, що лише погіршило ситуацію.

За офіційними даними, через пожежу загинуло 15 людей, а ще 498 – отримали поранення та опіки різної складності.

Слідчі встановили, що під час події організатори використали близько трьох тонн порошку. Він під час реакції з повітрям утворив вибухонебезпечну суміш, яка і загорілася від сценічних ліхтарів.



Колись відомий парк розваг / Фото Dax Ward

Ця трагедія стала однією з наймасовіших на Тайвані. Через кілька місяців Formosa Fun Coast закрили. Також головного організатора заходу Лу Чунг-Чі визнали винним у недбалості та засудили до 4 років увʼязнення.

Майже десять років тому один блогер проник у парк, попри величезну кількість охорони. Він показав його буденне "життя" в забутті.