Ця дорога звивається крізь гори Болівії, а називають її "дорога смерті". Очевидно, така репутація є заслуженою, – навіть фото цього шляху шокують і викликають страх, пише 24 Канал, посилаючись на Express.

Зверніть увагу Усе змінилося за один день: колись це був прекрасний курорт, а тепер – село-привид

"Дорога смерті" розташована в Болівії

Ця сумнозвісну трасу назвали найнебезпечнішою у світі через понад 200 крутих поворотів. Деякі з них ще й мають перепад висот до 1100 метрів. Дорога простягається майже на 70 кілометрів і з'єднує столицю Болівії Ла-Пас з містом Коройко.

Водії часто опиняються в ситуації, коли їм доводиться їхати вузькими гравійними стежками над рівнем хмар. Найвища точка траси становить 4650 метрів.



З одного боку – скеля, з іншого – прірва / Фото Jonas Witt

На дорозі зафіксовані численні смертельні аварії, враховуючи найгірше ДТП в історії країни. Це сталося у 1983 році, коли автобус з'їхав у каньйон. Внаслідок аварії загинуло одразу 100 людей.

Річ у тім, що дорога не лише крута, і там погане покриття, – її ширина на деяких ділянках становить лише 3 метри. А в поєднанні з частими туманами, дощами та зсувами кожна поїздка цим шляхом може виявитися останньою.

"Дорога смерті" розташована між двома містами: карта

Які ще дороги дуже небезпечні

Другою найнебезпечнішою дорогою у світі вважають Каракорумське шосе, що з'єднує Китай і Пакистан загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Це одна з найвисокогірніших доріг у світі з крутими перепадами.

Китайська національна магістраль 318, яка місцями більше схожа на кар'єр, ніж на головну дорогу, посідає третє місце у списку. Його середня висота становить 4000 метрів.