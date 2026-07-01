На півдні Балі, у культурному парку Garuda Wisnu Kencana, височіє грандіозний монумент, який давно став символом острова.

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Одна з найвищих статуй світу: чим вражає Гаруда Вісну Кенкана на Балі

Статуя Гаруда Вісну Кенкана розташована у культурному парку GWK у селі Унгасан на півдні Балі та є однією з найвідоміших пам'яток острова. Її офіційно представили у вересні 2018 року, хоча робота над проєктом тривала майже три десятиліття, розповідає Authentic Indonesia.

Будівництво статуї розпочалося у 1989 році за участі художника І Ньомана Нуарти. Уже в 1990 році проєкт отримав схвалення президента Сухарто, однак через монетарну кризу 1998 року роботи були призупинені. Після 15-річної перерви будівництво відновили, а загалом на реалізацію задуму знадобилося близько 28 років.

Як виглядає статуя: дивитись відео

Заввишки 121 метр і завширшки 64 метри, Гаруда Вісну Кенкана є однією з найвищих і найбільших статуй у світі. Для порівняння, вона перевищує висоту Статуї Свободи, яка сягає 93 метрів. Завдяки своїм розмірам пам'ятник можна побачити з відстані до 20 кілометрів, зокрема з Кути, Санура, Нуса-Дуа та Танах-Лота.

Статую виготовили з мідного металу, покритого латунню, що надає їй золотистого відтінку під сонячним світлом. Конструкція складається з 754 окремих модулів розміром 3 на 4 метри, які були з'єднані між собою. Особливістю місця є й те, що пам'ятник звели на території колишнього вапнякового кар'єру.

За задумом автора проєкту, статуя мала стати символом порятунку навколишнього середовища та світу. Монумент зображує бога Вішну, який сидить на міфічному птахові Гаруді. Цей сюжет походить з індуїстської міфології та має особливе значення для індуїстської громади Балі.

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Культурний парк Garuda Wisnu Kencana є не лише туристичною пам'яткою, а й одним із центрів культурно-мистецького життя острова. Тут проводять музичні виступи, балетні постановки, оркестрові концерти, покази мод, а також традиційні балійські танцювальні вистави, серед яких rindik, barong dance, kecak dance та joged bumbung. Масштабні заходи часто відбуваються на відкритій сцені Lotus Pond, що вміщує до 7500 глядачів, а на території парку також працює виставкова галерея.