На юге Бали, в культурном парке Garuda Wisnu Kencana, возвышается грандиозный монумент, который давно стал символом острова.

Смотрите также : Такого Шевченко вы еще не видели: где в мире находится самый оригинальный памятник поэту

Одна из самых высоких статуй мира: чем впечатляет Гаруда Вишну Кенкана на Бали

Статуя Гаруда Вишну Кенкана расположена в культурном парке GWK в деревне Унгасан на юге Бали и является одной из самых известных достопримечательностей острова. Ее официально представили в сентябре 2018 года, хотя работа над проектом длилась почти три десятилетия, рассказывает Authentic Indonesia.

Строительство статуи началось в 1989 году при участии художника И Ньомана Нуарты. Уже в 1990 году проект получил одобрение президента Сухарто, однако из-за валютного кризиса 1998 года работы были приостановлены. После 15-летнего перерыва строительство возобновили, а в целом на реализацию замысла ушло около 28 лет.

Как выглядит статуя: смотреть видео

Высотой 121 метр и шириной 64 метра, Гаруда Висну Кенкана является одной из самых высоких и крупных статуй в мире. Для сравнения: она превышает высоту Статуи Свободы, которая достигает 93 метров. Благодаря своим размерам памятник можно увидеть с расстояния до 20 километров, в частности из Куты, Санура, Нуса-Дуа и Танах-Лота.

Статуя изготовлена из меди, покрытой латунью, что придает ей золотистый оттенок в лучах солнца. Конструкция состоит из 754 отдельных модулей размером 3 на 4 метра, соединенных между собой. Особенностью этого места является и то, что памятник возвели на территории бывшего известнякового карьера.

По замыслу автора проекта, статуя должна была стать символом спасения окружающей среды и мира. Монумент изображает бога Вишну, сидящего на мифической птице Гаруде. Этот сюжет происходит из индуистской мифологии и имеет особое значение для индуистской общины Бали.

Смотрите также: Где стоит самая высокая статуя Иисуса Христа, которая в 5 раз превосходит украинскую версию

Культурный парк Garuda Wisnu Kencana является не только туристической достопримечательностью, но и одним из центров культурно-художественной жизни острова. Здесь проходят музыкальные выступления, балетные постановки, оркестровые концерты, показы мод, а также традиционные балийские танцевальные представления, среди которых rindik, barong dance, kecak dance и joged bumbung. Масштабные мероприятия часто проходят на открытой сцене Lotus Pond, вмещающей до 7500 зрителей, а на территории парка также работает выставочная галерея.