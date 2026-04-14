5 міст Європи, про які мало хто чув: здатні здивувати більше за Рим
- Пула, Хорватія, відома своїм амфітеатром та венеціанською архітектурою.
- Луго, Іспанія, славиться збереженими римськими мурами та собором Санта-Марія.
- Пловдив, Болгарія, має римські залишки, зокрема греко-римський театр.
- Орінж, Франція, відомий своїм збереженим римським театром, що входить до списку ЮНЕСКО.
- Равенна, Італія, славиться базиліками з VI століття, прикрашеними мозаїками.
Швейцарські Альпи чи морські узбережжя Середземномор’я вже давно стали символами європейського відпочинку. Проте мандрівників останнім часом почала приваблювати атмосфера Старого Світу.
Вузькі вулички, старовинні замки на пагорбах та заплутані квартали історичних центрів створюють той самий ефект, заради якого люди повертаються до Європи, пише Travel Off Path.
Саме такі місця дарують відчуття подорожі у часі. Вони справді унікальні, тому їх варто відкрити для себе.
Які є особливі міста в Європі?
Пула, Хорватія
Розташована на узбережжі Адріантики, Пула залишається в тіні популярних напрямків Хорватії, проте саме в цьому її головна перевага.
Тут поєднуються галькові пляжі з прозорою водою, а архітектура оповита венеціанським стилем – з пастельними фасадами та зеленими віконницями.
У Пулі зберігся один з найкращих амфітеатрів Європи. Епіптична арена зведена ще у І столітті майже повністю вціліла, тож всі чотири сторони споруди досі стоять.
Луго, Іспанія
У регіоні Галісія заховалося місто Луго, яке часто залишається поза увагою туристів. Його унікальність полягає у збережених римських мурах, що оточують історичний центр.
Тут виділяється собор Санта-Марія – визначна пам’ятка з рисами романського стилю, доповненого готикою та бароко.
Пловдив, Болгарія
Болгарія рідко асоціюється з римською імперією, але Пловдив доводить протилежне. Колись це місто відігравало важливу роль, оскільки розташовувалося на стратегічному шляху між Адріатикою та Константинополем.
Залишки античного міста тепер можна побачити вплетені в сучасний простір. Пловдив приваблює атмосферою – брукованими дорогами, яскравими будинками та особливим затишком місць. Перлиною є греко-римський театр, що розташований на пагорбі з видом на місто.
Орінж, Франція
Місто у Провансі приховує римський театр, який дивом зберігся до наших днів. Сцена та задня стіна залишилися практично недоторканими, а висота у 37 метрів вражає масштабами.
Об’єкт входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та вважається одним з найкраще збережених римських театрів у світі.
Равенна, Італія
Колись вона була столицею Західної Римської імперії, тож сліди цього минулого відчутні на кожному кроці.
Місто славиться базиліками VI століття, що прикрашені мозаїками, які збереглися донині. У базиліці Сант-Аполлінаре-Нуово можна побачити цикл з 26 мозаїк, які ілюструють події Нового Заповіту.
У які дешеві міста можна поїхати навесні?
Весна – ідеальний сезон для бюджетних подорожей завдяки нижчим цінам на авіаквитки та проживання, а також меншій кількості туристів, пише In Journal. Серед бюджетних напрямків навесні виділяють Будапешт, Краків, Порту, Сараєво та Софію, де поєднуються доступні ціни та культурні враження.
Часті питання
Чому люди повертаються до Європи для відвідин старовинних міст?
Люди повертаються до Європи, щоб насолодитися вузькими вуличками, старовинними замками на пагорбах та заплутаними кварталами історичних центрів — ці елементи створюють унікальний ефект подорожі у часі.
Які особливі міста Європи згадуються в статті?
У статті згадуються такі особливі міста, як Пула в Хорватії, Луго в Іспанії, Пловдив у Болгарії, Орінж у Франції та Равенна в Італії — кожне з них має унікальну історичну та культурну спадщину.
Які архітектурні пам'ятки виділяють ці міста?
Пула відома своїм амфітеатром, Луго — римськими мурами, Пловдив — греко-римським театром, Орінж — римським театром, а Равенна славиться базиліками з мозаїками.