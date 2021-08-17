Справжній бум серед туристів із Перської затоки: скільки мандрівників вже відвідали Україну

У Державній прикордонній службі заявили, ще Україну відвідало трохи більше ніж 35 тисяч туристів з країн Перської затоки. Дані стосуються періоду з травня по липень 2021 року.

На популярність вплинула низка факторів. Зокрема, безвізовий режим з Україною та прямі рейси лоукостера.

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35 тисяч туристів за 3 місяці

Україна користується популярністю серед мандрівників з

Бахрейну;

Катару;

Кувейту;

ОАЕ;

Оману;

Саудівської Аравії.

Найбільше туристів приїхало з Саудівської Аравії. Їхня кількість – 29 809 туристів, це у 8 разів більше, аніж в докризові часи. Друга країна за кількістю туристів – Об’єднані Арабські Емірати, а третя – Оман.

До України відпочивальники з країн Перської затоки приїжджають в середньому на 5-7 днів та витрачають близько 2,5 тисяч доларів за цей час.

Туристична привабливість нашої держави обумовлена пом’якшенням карантинних вимог, введенням безвізового режиму та наявність прямих рейсів до Києва та Львова.