На популярность повлиял ряд факторов. В частности, безвизовый режим с Украиной и прямые рейсы лоукостера.

До теми Заброшенные военные объекты Украины, которые облюбовали туристы

35 тысяч туристов за 3 месяца

Украина пользуется популярностью среди путешественников с

Бахрейна;

Катара;

Кувейт;

ОАЭ;

заблуждение;

Саудовской Аравии.

Больше всего туристов приехало из Саудовской Аравии. Их количество - 29 809 туристов, это в 8 раз больше, чем в докризисные времена. Вторая страна по количеству туристов - Объединенные Арабские Эмираты, а третья - Оман.

В Украину отдыхающие из стран Персидского залива приезжают в среднем на 5-7 дней и тратят около 2500 долларов за это время.

Туристическая привлекательность нашего государства обусловлена ​​смягчением карантинных требований, введением безвизового режима и наличие прямых рейсов в Киев и Львов.