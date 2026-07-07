І якщо ви задумувались над тим, чи варто відправлятись на сплав на річці, то 24 Канал рекомендує зробити це цього літа. Ми розповімо, які річки для цього підходять та що варто знати тим, хто з рафтингом на ти.

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Що таке рафтинг?

Якщо коротко, то рафтинг – спуск гірською річкою на надувному човні. Новачкам хвилюватись не варто, адже відбувається все це у групах у супроводі інструктора. Також не слід хвилюватись через обладнання, адже все необхідне для комфортного та безпечного сплаву вам видадуть.

А популярність рафтингу влітку має цілком логічне пояснення. Передовсім сплав відбувається у сезон повноводних річок. Утім, слід бути готовими до того, що через відсутність опадів деякі з них можуть бути мілкішими, а потік – слабшим. Також на руку туристу грає тепла погода, адже сплав – це завжди про потребу зайти у воду, ловити її бризки звідусіль, а отже – чим тепліше, тим тепліша вода і тим приємніший відпочинок на ній. А ще рафтинг особливо припадає до душі тим, хто обожнює відпочивати з компанією друзів або колег. Заплануйте собі наступний тімбілдинг на рафтингу, вам точно сподобається!



Рафтинг може бути чудовим тімбілдингом / Фото Hilmi Işılak

Де сплавитись в Україні?

Чорний Черемош, Верховинський район, Івано-Франківська область

Це без сумніву один із найпопулярніших маршрутів для рафтингу для тих, хто вирушає до Карпат, серця українського сплаву. Залежно від компанії, яка надає послуги, маршрутів може бути безліч. Від коротких до 4 кілометрів до тих, які простягаються на 34 кілометри. Якщо говорити про річку, то її складність – ІІ – ІІІ категорії, а це означає, що на мандрівників очікує неабияке випробування, якщо вони хочуть подолати її всю.

Звернімо увагу! Чорний Черемош улітку може мати низький рівень води. Тому деякі з популярних маршрутів можуть бути скороченими, щоб відпочинок на воді приніс достатньо емоцій.

Один з популярних маршрутів на Чорному Черемоші простягається від Дземброні до Красника. На його подолання знадобиться годинка – півтори. І за цей час ви зможете пройти пороги Дземброня, Дідів Лікоть, Біла Кобила, Бистрецька шивера, Гучок, Гук, а також Красницька шивера.

Вартість сплаву: орієнтовно 1200 гривень.

Прут, Татарів, Івано-Франківська область

Сплав по річці Прут теж шалено популярний. Один з маршрутів бере свій початок з порогу Татарівський Гук. Він належить до ІІІ категорії складності. Упродовж усього сплаву мандрівники зможуть проходити пороги, складність яких на рівні ІІ – ІІІ категорії. Якщо ви оберете маршрут Татарів – Микуличин, то матимете можливість на лише класно відпочити на воді, а й помилуватись селами Татарів і Микуличин з абсолютно несподіваного та нового для себе ракурсу.

До слова! Микуличин – офіційно найдовше село в Україні. Воно простягається уздовж річки Прут на 44 кілометри.

Вартість сплаву: орієнтовно 1200 гривень.

Стрий, Львівська область

Рафтинг на річці Стрий також популярний. Передовсім тут на руку грає те, що вода не така бурхлива, а рельєф рівніший, ніж на річках у горах. Так, на пороги тут можна натрапити, але один від одного вони відокремлені ділянками, де можна спокійно пливти за течією. Тому сплав на Стрию припаде до душі як дорослим, так і малим.

Один з популярних маршрутів бере свій початок поблизу села Межиброди, де річка звивається поміж скель.

Вартість сплаву: від 500 гривень.



У межах однієї річки можуть бути маршрути різної складності / Фото Emın Alper

Що варто знати перед сплавом?

Коли найкраще відправлятись на сплав? У Карпатах сезон стартує у березні – квітні та триває він до осені. Найбільш повноводними річки стають тоді, відбувається танення снігу. Водночас ми рекомендуємо перед бронюванням сплаву уточнювати, яка глибина річки зараз. Це дозволить вам зрозуміти, чи цікавий вам рафтинг на цій річці зараз.

Яке спорядження дають і що треба взяти з собою? Компанія, з якою ви сплавлятиметесь, надаватиме вам усе необхідне: рафт, весло, рятувальний жилет, каску. Також можуть надати гідрокостюм.

Що варто вам взяти? Рекомендуємо прислухатись до принципу "трьох комплектів": міського (те, в чому ви приїхали), мокрого – для сплаву по річці та сухого – після сплаву.

Важливо також взяти з собою взуття, яке добре тримається на вашій нозі та яке не шкода буде намочити. Якщо страшенно напікає, то обов'язково візьміть кепку або панамку, а у прохолодну погоду потурбуйтесь про те, щоб у вашому рюкзаку була тепла кофтина, вітрівка, а також вовняні шкарпетки.



Будьте готовими змокнути від голови до ніг / Фото Emın Alper

Особлива рекомендація: візьміть з собою сонцезахисний крем, адже за кілька годин на воді ваш ніс і обличчя можуть неабияк згоріти, а ви цього навіть не відчуєте.

Що по безпеці та які є вікові обмеження. Вашу групу супроводжуватиме інструктор, який і проводитиме навчання перед сплавом. Це дозволяє сідати у рафт як новачкам, так і тим, хто сплавляється не вперше. Якщо говорити про віковий ценз, то на легких ділянках можна плавати з дітьми від 5 років за умови обов'язкового супроводу дорослих. Якщо ж йдеться про складніші ділянки, то на них можуть допустити дітей від 12 – 14 років.

Чому не варто обмежуватись рафтингом?

Більшість організаторів поєднують сплав з посиденьками біля багаття або пікніками. Є й такі компанії, які роблять кількаденні тури, до яких входить не лише відпочинок на воді, а й відвідування локацій навколо. До прикладу, охочі сплавитись на річці Стрий можуть спочатку гуляти по Тустані, милуватись її величчю. Після цього мандрівники вирушають на сплав, де у Межибродах на них очікує обід.

Якщо ж ви вирушаєте на сплав Чорним Черемошем, то можете зафіналити його дегустацією локальної кухні. Поєднайте адреналін, гострі емоції з новими для себе смаковими відкриттями. Власне, саме для цього ми і рекомендували потурбуватись про кілька наборів одягу, щоб можна було зійти з рафта і бути готовими до нових для себе звершень.

Рафтинг – ідеальна можливість перезавантажитись, відпочити і бодай на кілька годин не думати ані про роботу, ані про дедлайни. І якщо ви хочете запастись крутими емоціями на цілий рік, сплав – те, що ви обов'язково маєте спробувати цього літа.