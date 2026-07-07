Називається це місце Богуславські граніти. І 24 Канал розповість про них трохи докладніше.

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Богуславські граніти – це унікальна пам'ятка природи площею у приблизно 4 гектари, розташована безпосередньо в історичному місті Богуслав Київської області. Його ще у 1032 році заснував князь Ярослав Мудрий для захисту південних кордонів Русі.

Мовиться про величний каньйон завдовжки близько 1,5 кілометра, утворений монументальними брилами світло-сірого та рожевого граніту, що сягають 10 – 12 метрів заввишки. Своїм неповторним блиском та забарвленням каміння завдячує великим кристалам польового шпату, які застигли в надрах планети в епоху палеопротерозою.

Посеред річки Рось, яка в цьому місці розділяється на два рукави, гранітні валуни хаотично розкидані у вигляді мальовничого острова. Вода століттями точила міцну породу, створивши дивовижні річкові пороги, невеликі водоспади та глибокі природні заглиблення.

Найвідоміше з них місцеві жителі та туристи називають просто "Ямою" – це унікальна природна купальня, де можна приймати гідромасажні ванни просто неба, які неймовірно розслабляють. А всього за 100 метрів поруч розташовані ще дві подібні менші ванни.

Ось який вигляд мають Богуславські граніти у Київській області: дивіться відео edvard091

Мандрівники часто діляться враженнями, що після купання в цих прохолодних бурхливих водах відчувають неймовірний приплив сил, душевний спокій та гармонію, адже енергетика прадавнього каміння буквально заряджає зсередини. Тому й часто називають тутешню землю місцем сили.

Зверніть увагу. У 1994 році Богуславське гранітне відслонення здобуло статус геологічної пам'ятки природи місцевого значення, а з 2010 року воно офіційно є частиною Регіонального ландшафтного парку "Богуславль".

Які легенди приховує прадавнє місто над Россю?

Особливою романтичною перлиною локації є витончений підвісний пішохідний "Міст Закоханих". Він перетинає річку Рось і відкриває запаморочливий панорамний вид на скелястий каньйон.

Прогулюючись облаштованими туристичними стежками з оглядовими майданчиками, можна легко дістатися до центральної частини міського парку. Там височіє пам'ятник легендарній Марусі Богуславці – одному з головних символів міста.

Саме на цьому місці у XVII столітті стояла православна Покровська церква, де правив службу її батько. Дівчину ж, за переказами, викрали в турецький полон, де вона згодом врятувала 700 козаків.

Загалом, ця дивовижна земля є ідеальним напрямком для перезавантаження на вихідні. Кожен крок тут прадавніми скелями дарує відчуття вічності, а місто Богуслав дихає давньою історією та силою.