И если вы задумывались, стоит ли отправляться на сплав по реке, то 24 Канал рекомендует сделать это этим летом. Мы расскажем, какие реки для этого подходят и что стоит знать тем, кто хорошо знаком с рафтингом.

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Что такое рафтинг?

Если коротко, то рафтинг – спуск по горной реке на надувной лодке. Новичкам не стоит волноваться, ведь все это происходит в группах в сопровождении инструктора. Также не стоит беспокоиться насчет снаряжения, ведь все необходимое для комфортного и безопасного сплава вам выдадут.

А популярность рафтинга летом имеет вполне логичное объяснение. Прежде всего, сплав происходит в сезон полноводных рек. Впрочем, следует быть готовыми к тому, что из-за отсутствия осадков некоторые из них могут быть мельче, а течение – слабее. Также туристу на руку играет теплая погода, ведь сплав – это всегда желание зайти в воду, ловить ее брызги со всех сторон, а значит – чем теплее, тем теплее вода и тем приятнее отдых на ней. А еще рафтинг особенно придется по душе тем, кто обожает отдыхать в компании друзей или коллег. Запланируйте себе следующий тимбилдинг на рафтинге, вам точно понравится!



Рафтинг может стать отличным тимбилдингом / Фото Hilmi Işılak

Где заняться рафтингом в Украине?

Черный Черемош, Верховинский район, Ивано-Франковская область

Это, без сомнения, один из самых популярных маршрутов для рафтинга для тех, кто отправляется в Карпаты – сердце украинского сплава. В зависимости от компании, предоставляющей услуги, маршрутов может быть множество. От коротких – до 4 километров – до тех, которые простираются на 34 километра. Если говорить о реке, то ее сложность – II – III категории, а это означает, что путешественников ждет серьезное испытание, если они хотят преодолеть ее всю.

Обратите внимание! Летом уровень воды в Черном Черемоше может быть низким. Поэтому некоторые из популярных маршрутов могут быть сокращены, чтобы отдых на воде подарил достаточно эмоций.

Один из популярных маршрутов по Черному Черемошу пролегает от Дземброни до Красника. На его преодоление уйдет час – полтора. И за это время вы сможете пройти пороги Дземброня, Дедов Локоть, Белая Лошадь, Быстрецкая шивера, Гучок, Гук, а также Красницкая шивера.

Стоимость сплава: ориентировочно 1200 гривен.

Прут, Татаров, Ивано-Франковская область

Сплав по реке Прут тоже безумно популярен. Один из маршрутов начинается с порога Татаровский Гук. Он относится к III категории сложности. На протяжении всего сплава путешественники смогут преодолевать пороги, сложность которых соответствует II – III категории. Если вы выберете маршрут Татаров – Микуличин, то сможете не только отлично отдохнуть на воде, но и полюбоваться селами Татаров и Микуличин с совершенно неожиданного и нового для себя ракурса.

К слову! Микуличин – официально самое длинное село в Украине. Оно простирается вдоль реки Прут на 44 километра.

Стоимость сплава: ориентировочно 1200 гривен.

Стрый, Львовская область

Рафтинг на реке Стрый также популярен. Прежде всего здесь на руку играет то, что вода не такая бурная, а рельеф более ровный, чем на реках в горах. Да, здесь можно встретить пороги, но они отделены друг от друга участками, где можно спокойно плыть по течению. Поэтому сплав по Стрыю понравится как взрослым, так и детям.

Один из популярных маршрутов начинается недалеко от села Межиброды, где река извивается между скалами.

Стоимость сплава: от 500 гривен.



В пределах одной реки могут быть маршруты различной сложности / Фото Emın Alper

Что стоит знать перед сплавом?

Когда лучше всего отправляться на сплав? В Карпатах сезон начинается в марте – апреле и длится до осени. Реки становятся наиболее полноводными именно тогда, когда происходит таяние снега. В то же время мы рекомендуем перед бронированием сплава уточнять, какова глубина реки в данный момент. Это позволит вам понять, интересен ли вам рафтинг на этой реке сейчас.

Какое снаряжение предоставляют и что нужно взять с собой? Компания, с которой вы будете сплавляться, предоставит вам все необходимое: рафт, весло, спасательный жилет, каску. Также могут предоставить гидрокостюм.

Что стоит взять с собой? Рекомендуем руководствоваться принципом "трех комплектов": городской (то, в чем вы приехали), мокрый – для сплава по реке и сухой – после сплава.

Важно также взять с собой обувь, которая хорошо держится на ноге и которую не жалко намочить. Если очень жарко, то обязательно возьмите кепку или панаму, а в прохладную погоду позаботьтесь о том, чтобы в вашем рюкзаке была теплая кофта, ветровка, а также шерстяные носки.



Будьте готовы промокнуть с головы до ног / Фото Emın Alper

Особая рекомендация: возьмите с собой солнцезащитный крем, ведь за несколько часов на воде ваш нос и лицо могут сильно сгореть, а вы этого даже не почувствуете.

Что касается безопасности и возрастных ограничений. Вашу группу будет сопровождать инструктор, который и проведет инструктаж перед сплавом. Это позволяет садиться в рафт как новичкам, так и тем, кто сплавляется не впервые. Если говорить о возрастных ограничениях, то на легких участках можно сплавляться с детьми от 5 лет при условии обязательного сопровождения взрослых. Если же речь идет о более сложных участках, то на них допускаются дети от 12 – 14 лет.

Почему не стоит ограничиваться только рафтингом?

Большинство организаторов сочетают сплав с посиделками у костра или пикниками. Есть и такие компании, которые организуют многодневные туры, в программу которых входит не только отдых на воде, но и посещение окрестных достопримечательностей. Например, желающие сплавиться по реке Стрый могут сначала прогуляться по Тустани, полюбоваться ее величием. После этого путешественники отправляются на сплав, где в Межибродах их ждет обед.

Если же вы отправляетесь на сплав по Черному Черемошу, то можете завершить его дегустацией местной кухни. Совместите адреналин и острые эмоции с новыми для себя вкусовыми открытиями. Собственно, именно для этого мы и рекомендовали позаботиться о нескольких комплектах одежды, чтобы можно было сойти с рафта и быть готовыми к новым для себя свершениям.

Рафтинг – идеальная возможность перезагрузиться, отдохнуть и хотя бы на несколько часов не думать ни о работе, ни о дедлайнах. И если вы хотите запастись крутыми эмоциями на целый год, сплав – это то, что вам обязательно нужно попробовать этим летом.