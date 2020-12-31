Вартість житла – перше на що зважає мандрівник. Кожен хотів би проживати у номері класу "Люкс", але той не всім по кишені. Як безкоштовно отримати такий номер?

Співробітниця лондонського готелю "Royal Lancaster" розкрила спосіб заощадити на проживанні в готелі, а також безкоштовно проникнути в люксові номери. Про це повідомляє "Express".

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За словами менеджера Саллі Бек, бронювати номери завжди потрібно без посередників. Таким чином, гості не тільки допомагають власникам готелів заощадити на комісії, але також можуть отримати знижки та різні бонуси, зокрема, кімнату підвищеного комфорту.



Готель "Royal Lancaster" у Лондоні / booking.com

Що зробити для того, щоб безкоштовно проживати у номері "Люкс"?

Всі готелі відчайдушно дбають про те, щоб максимально задовольнити потреби нових клієнтів. Просто зателефонуйте і дайте знати про заплановане святкування якої-небудь події, і ви переконаєтеся, що вам запропонують апартаменти класу "Люкс" і різні бонуси. Річ у тім, що в важкий через пандемію період готелям важливо, щоб ви приїхали й залишилися саме у них, – пояснила Бек.

Спробуйте й у вас вийде!