Стоимость жилья – первое на что обращает внимание путешественник. Каждый хотел бы проживать в номере класса "Люкс", но тот не всем по карману. Как бесплатно получить такой номер?

Сотрудница лондонского отеля "Royal Lancaster" раскрыла способ сэкономить на проживании в гостинице, а также бесплатно проникнуть в люксовые номера. Об этом сообщает "Express".

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По словам менеджера Салли Бек, бронировать номера всегда нужно без посредников. Таким образом, гости не только помогают владельцам гостиниц сэкономить на комиссии, но также могут получить скидки и различные бонусы, в частности, комнату повышенного комфорта.



Отель "Royal Lancaster" в Лондоне / booking.com

Что сделать для того, чтобы бесплатно проживать в номере "Люкс"?

Все отели отчаянно заботятся о том, чтобы максимально удовлетворить потребности новых клиентов. Просто позвоните и дайте знать о запланированном празднование какого-либо события, и вы убедитесь, что вам предложат апартаменты класса "Люкс" и различные бонусы. Дело в том, что в тяжелый из-за пандемии период отелям важно, чтобы вы приехали и остались именно у них, – объяснила Бек.

Попробуйте и у вас получится!