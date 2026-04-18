Ця локація нагадує найвідоміші курорти Італії, але без високих цін та натовпів туристів
- Созополь в Болгарії стає популярною альтернативою дорогому Амальфітанському узбережжю завдяки доступним цінам та вражаючій атмосфері.
- Курорт пропонує різноманітні види відпочинку, включаючи пляжі, історичні пам'ятки і нічне життя, з меншими натовпами туристів та багатою історією.
Європейські курорти вже давно не обмежуються лише гучними й дорогими напрямками, дедалі більше мандрівників відкривають для себе місця, де поєднуються краса, атмосфера та доступність. Одним із таких напрямків є Созополь, який поступово завойовує популярність серед туристів.
Поки відпочинок на Амальфітанському узбережжі залишається мрією для багатьох через високі ціни, у Європі з'являється доступніша, але не менш мальовнича альтернатива. Йдеться про Созополь – це курорт у Болгарії, який дедалі частіше називають "дублером" італійського узбережжя, розповідається в Express.
Чому туристи обирають саме Созополь?
За словами експертів, популярність Болгарії серед туристів стрімко зростає, і одна з головних причин – це доступні ціни. Навіть попри перехід країни на євро, тут усе ще значно дешевше, ніж у популярних напрямках на кшталт Італії, Іспанії чи Греції: наприклад, пиво коштує менше 2 євро, а повноцінна вечеря близько 10 євро.
Созополь особливо приваблює своєю атмосферою, яка нагадує відомі італійські курорти Позитано чи Чінкве-Терре. Старе місто наповнене вузькими вуличками, старовинними дерев'яними будинками та краєвидами на море, які виглядають не менш вражаюче, ніж на італійській Рив'єрі, але без величезних натовпів туристів. Воно також вважається одним із найстаріших у країні та має багату історію, що сягає приблизно 620 року до нашої ери.
Курорт також пропонує різні варіанти відпочинку: від спокійних днів на пляжах Каваці та Хармані до вечірок у пляжних барах. Тут можна як провести сімейний відпочинок, так і насолодитися нічним життям або просто релаксом біля моря.
Окрім моря, у Созополі є чим зайнятися: туристи можуть відвідати історичні церкви, прогулятися старим містом або поїхати до Замок Равадиново. Також варто завітати до археологічного музею, де зібрані цікаві експонати, пов'язані з давньою історією міста.
Чим ще приваблює Болгарія туристів?
Ми вже детально розповідали про відпочинок у Болгарії, а саме чим він може зацікавити туристів. Країна пропонує ідеальне поєднання пляжів без натовпів, багатої культури та смачної кухні.
Столиця Софія зачаровує всіх мандрівників архітектурою та вуличками, а поблизу розташований знаменитий монастир Ріла. А Сонячний берег – це найвідоміше прибережне місце Болгарії, ділянка золотого піску довжиною понад вісім кілометрів, оточена численними курортами, ресторанами та розважальними закладами
Часті питання
Чому туристи почали обирати Созополь як альтернативу Амальфітанському узбережжю?
Туристи обирають Созополь через його доступні ціни та мальовничу атмосферу, схожу на італійські курорти – тут можна насолодитися меншою кількістю туристів та багатою історією міста.
Які фактори роблять відпочинок у Болгарії особливо привабливим для відвідувачів?
Відпочинок у Болгарії приваблює туристів поєднанням пляжів без натовпів, багатої культури, смачної кухні та доступних цін – навіть після переходу на євро, країна залишається дешевшою за популярні європейські напрямки.
Які визначні місця та розваги пропонує Созополь?
У Созополі туристи можуть відвідати історичні церкви, прогулятися старим містом, поїхати до Замку Равадиново або завітати до археологічного музею – місто також пропонує різні варіанти відпочинку від пляжів до нічних вечірок.