Ця локація нагадує найвідоміші курорти Італії, але без високих цін та натовпів туристів

Європейські курорти вже давно не обмежуються лише гучними й дорогими напрямками, дедалі більше мандрівників відкривають для себе місця, де поєднуються краса, атмосфера та доступність. Одним із таких напрямків є Созополь, який поступово завойовує популярність серед туристів.

Поки відпочинок на Амальфітанському узбережжі залишається мрією для багатьох через високі ціни, у Європі з'являється доступніша, але не менш мальовнича альтернатива. Йдеться про Созополь – це курорт у Болгарії, який дедалі частіше називають "дублером" італійського узбережжя, розповідається в Express.

Чому туристи обирають саме Созополь?

За словами експертів, популярність Болгарії серед туристів стрімко зростає, і одна з головних причин – це доступні ціни. Навіть попри перехід країни на євро, тут усе ще значно дешевше, ніж у популярних напрямках на кшталт Італії, Іспанії чи Греції: наприклад, пиво коштує менше 2 євро, а повноцінна вечеря близько 10 євро.

Атмосфера курорту: дивитись відео

Созополь особливо приваблює своєю атмосферою, яка нагадує відомі італійські курорти Позитано чи Чінкве-Терре. Старе місто наповнене вузькими вуличками, старовинними дерев'яними будинками та краєвидами на море, які виглядають не менш вражаюче, ніж на італійській Рив'єрі, але без величезних натовпів туристів. Воно також вважається одним із найстаріших у країні та має багату історію, що сягає приблизно 620 року до нашої ери.

Курорт також пропонує різні варіанти відпочинку: від спокійних днів на пляжах Каваці та Хармані до вечірок у пляжних барах. Тут можна як провести сімейний відпочинок, так і насолодитися нічним життям або просто релаксом біля моря.

Пляж Каваці / фото TripAdvisor

Окрім моря, у Созополі є чим зайнятися: туристи можуть відвідати історичні церкви, прогулятися старим містом або поїхати до Замок Равадиново. Також варто завітати до археологічного музею, де зібрані цікаві експонати, пов'язані з давньою історією міста.

Чим ще приваблює Болгарія туристів?