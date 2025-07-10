Коли краще утримуватися від сну під час польотів, щоб подолати зміну часових поясів

Через відчуття втоми багато пасажирів починають політ зі сну. Як з'ясувалося, це не завжди гарне рішення, особливо якщо літак прибуває вночі.

Експерт зі сну дав кілька порад щодо налаштування біологічного годинника під час подорожей. 24 Канал, посилаючись на The Mirror, розповідає, коли в літаку можна спати, а коли – ні, а також розповів, що робити, аби відкликати чи навпаки стимулювати сон.

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Коли в літаку можна спати, а коли краще утриматися

Як з'ясувалося, не існує єдиної стратегії, яка допомогла б налаштувати біологічний годинник. Усе залежить від того, коли буде політ: вранці чи вночі.

Якщо ваш рейс приземляється вранці або рано вдень, сон у літаку допоможе уникнути виснаження після прибуття. Використовуйте маску для очей, беруші та дорожню подушку, щоб почуватися комфортно. Але якщо ви приземляєтеся вночі, намагайтеся не спати протягом останніх кількох годин польоту, щоб заснути після прибуття,

– каже британський експерт зі сну Мартін Сілі.

Коли сну уникнути не вдалося, слід налаштувати організм на "режим перенесення". Спати в непризначений для цього час можна не більш ніж 30 хвилин.

Чи існує поняття ідеальних рейсів? Експерт каже, що так. Наприклад, посадка вночі може бути на руку. Щоб швидше заснути під час нічного польоту, слід відкласти телефон та розслабитись. А після прибуття – адаптовуватися до нового сонного часу.

"Якщо ви не відчуваєте сонливості, не перенапружуйтеся та не намагайтеся розслабитися, поки не відчуєте, що готові заснути. Ваш біологічний годинник почне налаштовуватися, навіть якщо сон настане не одразу", – додав експерт.

Як краще адаптуватися до іншого часового поясу

Насправді адаптовуватися потрібно ще до подорожі. За кілька днів до перельоту варто щодня переміщувати час сну на годину ближче до нового поясу. За словами Мартіна, дослідження показали, що біологічний годинник налаштовується приблизно тиждень. Тому кожна перед подорожня підготовка стає справжнім лайфхаком.

Звикнути до звичного часового поясу після мандрівники можна за допомогою методу температур. "Спробуйте прийняти теплий душ вранці, щоб краще прокинутися, і прохолодний душ приблизно за годину до сну, щоб стимулювати сонливість. Підтримка прохолодної температури у вашій спальні – близько 16 – 18°C – також сприяє глибшому та спокійнішому сну", – порадив експерт.