Як безкоштовно побачити світ

26-річна мандрівниця знайшла спосіб, як економити у подорожах – вона мандрує автостопом. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Усе почалося з того, що наприкінці 2023 року Кортні планувала відправитися у Велику Британію на 3 тижні. Однак, зрозумівши, що витрати на транспорт добряче вдарять по її кишені, дівчина вирішила спробувати автостоп. З того часу життя Кортні й вона сама кардинально змінилися.

Мандрівниця близько року подорожувала автостопом африканським континентом. Вона здійснила понад 400 поїздок і відвідала 16 країн – від Марокко до ПАР. При цьому дівчина лише раз відчула себе в небезпеці, і це було в таксі, а не під час автостопу.

Я почуваюся неймовірно щасливою. Автостоп так довго був незвичним, що навіть не здавався прийнятним варіантом. Та насправді це чудовий спосіб побачити світ безкоштовно,

– розповіла Кортні.

З Південноафриканської Республіки туристка автостопом вирушила у Китай, а далі у країни Центральної Азії. Подолавши 8 тисяч кілометрів, мандрівниця не витратила на дорогу жодної копійки.



Туристка подорожувала Китаєм / Фото Кортні Аллан

Автостопу не варто боятися

Спершу Кортні було страшно сідати в автомобілі до незнайомців, та потім вона подумала, що "люди залишаються просто людьми, де б ви не були" і зрештою поборола свій страх. Дівчині подобається, що у таких мандрівках вона не перебуває в одній "бульбашці", а може спілкуватися з великою кількістю дуже різних людей. Такий досвід для неї значно цінніший.

Це такий гарний спосіб познайомитися з місцевими жителями та дізнатися про найкращі речі, які можна зробити в певному місці. Цього не дізнаєшся в інтернеті,

– зазначила мандрівниця.

Найбільше Кортні сподобалося ловити автомобілі в Ірландії – там цей процес займав менше як 10 хвилин. Крім того, зупинялися здебільшого старші жінки.



Так мандрівниця зупиняє автомобілі / Фото Кортні Аллан

Своїм досвідом Кортні мотивує інших жінок не боятися автостопу. Вона вважає, що навіть у звичайному житті існує небезпека і певні ризики, тому не варто мислити стереотипами щодо такого способу подорожування.

Водночас вона закликає довіряти своїй інтуїції – якщо у перші 3 секунди ви відчуваєте, що щось не так, краще вийти з автомобіля. Якось дівчина попросила зупинитися водія, який у салоні мав відкриту пляшку з алкоголем.