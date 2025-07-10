Эксперт по сну дал несколько советов по настройке биологических часов во время путешествий. 24 Канал, ссылаясь на The Mirror, рассказывает, когда в самолете можно спать, а когда – нет, а также рассказал, что делать, чтобы отозвать или наоборот стимулировать сон.

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Когда в самолете можно спать, а когда лучше воздержаться

Как выяснилось, не существует единой стратегии, которая помогла бы настроить биологические часы. Все зависит от того, когда будет полет: утром или ночью.

Если ваш рейс приземляется утром или рано днем, сон в самолете поможет избежать истощения после прибытия. Используйте маску для глаз, беруши и дорожную подушку, чтобы чувствовать себя комфортно. Но если вы приземляетесь ночью, старайтесь не спать в течение последних нескольких часов полета, чтобы заснуть после прибытия,

– говорит британский эксперт по сну Мартин Сили.

Когда сна избежать не удалось, следует настроить организм на "режим переноса". Спать в непредназначенное для этого время можно не более 30 минут.

Существует ли понятие идеальных рейсов? Эксперт говорит, что да. Например, посадка ночью может быть на руку. Чтобы быстрее заснуть во время ночного полета, следует отложить телефон и расслабиться. А по прибытии следует пытаться адаптироваться к местному времени.

"Если вы не чувствуете сонливости, не перенапрягайтесь и не пытайтесь расслабиться, пока не почувствуете, что готовы заснуть. Ваши биологические часы начнут настраиваться, даже если сон наступит не сразу", – добавил эксперт.

Как лучше адаптироваться к другому часовому поясу

На самом деле адаптироваться нужно еще до путешествия. За несколько дней до перелета стоит ежедневно перемещать время сна на час ближе к новому поясу. По словам Мартина, исследования показали, что биологические часы настраиваются примерно неделю. Поэтому каждая пред путевая подготовка становится настоящим лайфхаком.

Привыкнуть к привычному часовому поясу после путешественники можно с помощью метода температур. "Попробуйте принять теплый душ утром, чтобы лучше проснуться, и прохладный душ примерно за час до сна, чтобы стимулировать сонливость. Поддержание прохладной температуры в вашей спальне – около 16 – 18°C – также способствует более глубокому и спокойному сну", – посоветовал эксперт.